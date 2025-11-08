Marine escorteert Russisch onderzoeksschip 'Yantar' weg uit Noordzee

Het Russische schip Yantar was eerder deze week actief in het Nederlandse deel van de Noordzee, buiten de territoriale wateren. 'Na monitoring door de Nederlandse marine heeft dit schip dinsdagmiddag deze zone onder begeleiding verlaten', zo meldt het ministerie van Defensie.

Waarschuwingen MIVD

De MIVD waarschuwt al langer voor Russische onderzoeksschepen, waaronder de Yantar. Dit bekende Russische schip kan worden ingezet om onze infrastructuur op zee in kaart te brengen. Begin deze week voer dit schip de Noordzee binnen. De marine heeft hierop Zr.Ms. Snellius en Zr. Ms. Friesland ingezet. Tijdens de escorte door het patrouillevaartuig Zr.Ms. Friesland heeft de Yantar de Noordzee verlaten.

Onderzoek naar onderzeese infrastructuur

'Zr.Ms. Snellius doet in het vaargebied van de Yantar onderzoek naar de staat van de onderzeese infrastructuur', aldus het ministerie.

Snellius

Zr.Ms. Snellius is een hydrografisch opnemingsvaartuig. Het brengt veranderingen van de zeebodem van de drukke vaarwegen in kaart. Dat heeft het schip eerder vooral in de Noordzee en het Caribisch gebied gedaan en voor de NAVO in de Oostzee.