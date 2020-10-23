Auto in de sloot bij Zandvoort

Rond 07.30 uur donderdagmorgen ging het mis voor een bestuurster op de Zandvoort tussen de Hilte en Gieterzandvoort.

Controle over stuur kwijtgeraakt

Vermoedelijk heeft het regenachtige weer hier een rol in gespeeld. Na een flauwe bocht raakte de bestuurster de controle over het stuur kwijt en kwam in een diepe bermsloot tot stilstand.

Ziekenhuisopname niet nodig

Ze wachtte de komst van de ambulance af in de politieauto. Na controle in de ambulance waar ze zelfstandig naar toe kon lopen bleek opname niet nodig. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto geborgen.