Lid van extreem gewelddadige 764-groepering uit Hoofddorp aangehouden

De politie heeft 14 oktober een man (22) uit Hoofddorp aangehouden die lid is van the Com (“the community”), specifiek de 764-groepering. 'De man wordt verdacht van zware mishandeling en sextortion', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Extreem gewelddadige video’s

'Binnen online Com-groepen delen jonge daders extreem gewelddadige video’s en sporen jongeren aan om zichzelf of anderen te verwonden. De verdachte zou jongeren hebben gedwongen om zijn gebruikersnaam in hun lichaam te kerven. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij voorlopig blijft vastzitten', aldus het OM.

Cutsigns

De man uit Hoofddorp zou in verschillende online chatgroepen hebben gedeeld dat hij meerdere slachtoffers heeft gemaakt van zogenoemde cutsigns. Hij wordt verder verdacht van sextortion. De verdachte zou jongeren met naaktbeelden hebben gechanteerd en hen op die manier hebben gedwongen om zijn online gebruikersnaam in hun benen en borsten te kerven met een mes. Er zijn daadwerkelijk afbeeldingen van dergelijke cutsigns aangetroffen in chatgroepen op Telegram. Vermoedelijk zijn die door de verdachte verstuurd.

Groeiende dreiging

Radicale online groeperingen zoals 764 en No Lives Matter vormen internationaal een groeiende dreiging. De jonge leden normaliseren en verheerlijken extreem geweld. Het doel is om jongeren zo onder druk te zetten dat ze overgaan tot het plegen van (seksueel) geweld bij zichzelf of willekeurige anderen of bij bijvoorbeeld hun huisdieren, broertjes en zusjes.

Meer aanzien en status door steeds extremer materiaal

Slachtoffers worden aangemoedigd om alles wat ze doen te filmen. Die beelden worden vervolgens door de daders online verspreid. Hierdoor krijgen ze meer status en kunnen ze slachtoffers (verder) afpersen. Het ultieme doel is als ze hun slachtoffer, vaak jongeren in hun vroege tienerjaren of nog jonger, tot (zelf)moord kunnen bewegen. De leden krijgen meer aanzien en status door steeds extremer materiaal te delen.

Complexe zaken

Dit soort zaken is complex voor de opsporing omdat het zowel nihilistische, rechts-extremistische als accelerationistische aanhangers kent. De aanhouding van de 22-jarige man uit Hoofddorp is dan ook het resultaat van een nauwe samenwerking van specialisten van de Eenheid Opsporing en Interventies (LO) op het gebied van terrorisme, kinderpornografie en cybercrime. Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket.

Voorlopige hechtenis

Het onderzoek is nog volop gaande. Op 28 oktober buigt de raadkamer van de rechtbank zich verder over de voorlopige hechtenis van de verdachte.