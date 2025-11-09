Vlissinger tot de tanden toe bewapend op fatbike, vuurwapen en mes gevonden

Agenten in Vlissingen zagen zaterdagavond 8 november tegen middernacht op de Scheldestraat een man met hoge snelheid op een fatbike rijden. Ze geven hem een stopteken om hem te controleren, maar de man gaat er vandoor richting binnenstad.

Fatbiker gevallen

Op de Kleine Markt komt de fietser ten val. Dat geeft de agenten de gelegenheid om bij de man te komen. Hij wordt staande gehouden en de agenten vertellen hem dat hij een bekeuring krijgt voor het niet voldoen aan een stopteken. 'Het valt de politiemannen op dat de fatbiker zich behoorlijk nerveus gedraagt, dus ze besluiten verder te kijken dan hun neus lang is.

MDMA pillen

Ze vragen of de man, een 40-jarige Vlissinger, iets bij zich heeft dat wettelijk niet mag. Hierop haalt de man een potje pillen, MDMA zo zegt hij zelf, tevoorschijn uit een plastic tasje dat hij bij zich draagt.

Vuurwapen

Op de vraag van de agenten of hij nog meer verboden spullen bij zich heeft neemt de man een sprint en gaat er weer vandoor. Hij wordt op de voet gevolgd door de twee agenten. De Vlissinger gooit op zijn vlucht het tasje weg. De agenten horen het geluid van metaal als het tasje de grond raakt. Eén agent blijft achter de verdachte aan rennen, de ander pakt het tasje op en ziet dat er een vuurwapen in zit.

Ook nog mes en softdrugs op zak

In het Groenewoud weet de achtervolgende agent de man te stoppen. Hij wordt aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit de man nog vast, hij zal zondag een verklaring mogen afleggen. Behalve het vuurwapen en het potje pillen had de verdachte ook nog softdrugs en een mes op zak. Alle verboden goederen zijn door de agenten in beslag genomen.