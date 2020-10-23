CBS: Aandeel vrouwelijke werknemers in onderwijs nog verder toegenomen

'In 2022 werkten er in het basis- en voorgezet onderwijs meer vrouwen dan mannen. In het basisonderwijs waren vrouwen al oververtegenwoordigd, ook in het voortgezet onderwijs is het aandeel vrouwen in de periode 2016 tot en met 2022 toegenomen', zo meldt het CBS donderdag.

Meer verdienen dan mannen

'Vrouwen verdienden in het basisonderwijs in bijna alle functiegroepen meer dan mannen, behalve in directie- en managementfuncties', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Fors meer vrouwen dan mannen in basisonderwijs

In het basisonderwijs zijn de meeste van de bijna 111.000 leraren (88 procent) vrouw. Dit is sinds 2016 bijna niet veranderd. Het aandeel mannen dat voor de klas staat is niet gestegen, ondanks initiatieven om meer mannen voor de klas te krijgen.

Vrouwen oververtegenwoordigd

Vrouwen zijn in alle functiegroepen van het basisonderwijs oververtegenwoordigd. Het aandeel vrouwen in de directie en het management steeg van 55 procent in 2016 naar 68 procent in 2022.