Update: Jonge vrouw (24) overleden na schietincident Kralingseplein Rotterdam

De politie doet onderzoek naar een schietincident op het Kralingseplein in Rotterdam in de nacht van zaterdag 8 november op zondag 9 november om 01.45 uur 's nachts. Dit meldt de politie zondag.

Kritieke toestand

Bij het schietincident raakte een 24-jarige vrouw uit Oss gewond. 'Zij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een 28-jarige man uit Nijmegen is aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht', aldus de politie. De politie zoekt nog een persoon die na het incident is weggerend.

Kralingseplein

'Net voor 02.00 uur gaat het mis in of bij een auto op het Kralingseplein in Rotterdam. Het slachtoffer wordt gereanimeerd maar in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De 28-jarige verdachte uit Nijmegen stond bij het slachtoffer en is aangehouden.

Eén aanhouding

In de omgeving werd nog een persoon aangehouden. Hij blijkt echter niets met dit incident te maken te hebben. Eerder werd gesproken over twee aanhoudingen voor dit onderzoek. Dat is nu hersteld naar één aanhouding.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen van dit incident, of mensen die meer weten over wat er hier precies is gebeurd.

Update: Vrouw (24) overleden

Zondagmiddag is het 24-jarige slachtoffer van het schietincident op het Kralingseplein helaas overleden. Zo meldt de politie zondagavond. De politie blijft zoeken naar de persoon die is weggerend na het incident. Heb jij meer info over deze verdachte? Deel deze informatie met de politie via 0900-8844.