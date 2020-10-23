Windstoten storm Benjamin kunnen oplopen tot 130 km/h, veel overlast verwacht

Storm Benjamin zal donderdagmiddag rond 14.00 uur in Zeeland ons land binnentrekken. Gezien de zwaarte van deze storm heeft het KNMI voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland en het waddengebied code Oranje afgegeven. Voor de achterliggende provincies geldt code Geel.

Veel overlast verwacht door storm Benjamin

Naar verwachting zal Benjamin voor behoorlijk veel overlast gaan zorgen en dan met name in de kustprovincies. Door de wind kunnen er bomen omwaaien en is er kans op (materiële) schade zoals wegwaaiende dakpannen of dakedelen en hinder voor verkeer en openbaar vervoer. 'Vrijdag neemt de wind langzaam af, het laatst in het Waddengebied', zo meldt het KNMI donderdag.

Windstoten tot 130 km/h

De windstoten komen uit een westelijke tot noordwestelijke richting. In de westelijke kustgebieden zijn zeer zware windstoten van 100-130 km/u mogelijk. Elders worden zware windstoten van 80-90 km/u verwacht en dieper landinwaarts van ongeveer 80 km/u.

Schiphol vluchten geannuleerd

Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd vanwege de storm en zullen reizigers ook rekening moeten houden met vertragingen. In Zeeland geldt de waarschuwing vanaf 14.00 uur, in Zuid-Holland vanaf 15.00 uur, in Noord-Holland vanaf 18.00 uur en op de Waddeneilanden vanaf 20.00 uur. Noord-Holland en het Waddengebied zullen ook vrijdagochtend nog last ondervinden, waardoor code Oranje daar ook dan nog van kracht zal blijven. Ook het treinverkeer zal te maken gaan krijgen met vertragingen vanwege omgewaaide bomen of afgebroken takken op het spoor.