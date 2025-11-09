zondag, 9. november 2025 - 16:17 Update: 09-11-2025 16:19

Man (32) gewond na schietincident Stadhuisplein Rotterdam

Foto van ambulance in donker | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

De politie zoekt getuigen van een schietincident op het Stadhuisplein in Rotterdam. 'Daar werd om 03.55 uur geschoten. Een 32-jarige Rotterdammer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft sporen veiliggesteld en doet onderzoek', zo meldt de politie zondag.

Ruzie

'Net voor 04.00 uur wordt de politie gealarmeerd over een gelost schot op het Stadhuisplein in Rotterdam. Daar treffen agenten veel mensen aan en wordt er onderzoek gedaan. Niet veel later meldt een slachtoffer zich. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie. Mogelijk heeft er eerst een ruzie plaatsgevonden, waarna er geschoten is.

Getuigenoproep politie

Er zullen ongetwijfeld veel mensen getuigen zijn geweest van dit incident. De politie vraagt hen om contact op te nemen.

