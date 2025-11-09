Politie houdt 33-jarige man aan na steekincident Helmond

De politie heeft zaterdagmorgen een 33-jarige man uit Helmond aangehouden. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident in een woning aan de Peelhof', zo meldt de politie.

Melding ruzie woning

Agenten reageerden rond 02.30 uur op een melding over een ruzie in de woning. 'Ter plekke troffen agenten een gewonde 22-jarige man en de 35-jarige vrouw bewoonster met diverse steekwonden aan. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling aan hun letsel, maar konden daarna naar huis. De verdachte was ook bij de woning en werd aangehouden', aldus de politie.

Ingesloten

De 33-jarige Helmonder is ingesloten op het bureau en wordt verhoord. De aanleiding van het steekincident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.