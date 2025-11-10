OM: Dochters stelselmatig misbruikt en mishandeld door ouders

“Langdurig en frequent seksueel misbruik, mishandelingen, vernederingen: het is hartverscheurend als je je indenkt in wat voor hel de kinderen in dit gezin hebben geleefd. Altijd de angst dat vader weer je kamer in komt. Een moeder die overheersend was en vader aanstuurde. En naar de buitenwereld werd de schijn van een gelukkig gezin opgehouden.” Deze woorden sprak de officier van justitie maandagochtend in de Arnhemse rechtbank.

Lange celstraffen geëist: 16 en 10 jaar

'Tegen de vader (61) eiste zij 16 jaar gevangenisstraf. De moeder (59) hoorde 10 jaar tegen zich eisen. Zij vroeg de rechtbank ook om een contactverbod op te leggen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

'Voor het leven getekend'

Het misbruik vond plaats vanaf de geboorte van de oudste dochter in 1996, tot zij het huis uit ging. Dat is waar het de oudste dochter betreft 21 jaar lang. Ook de andere drie zijn zo lang zij thuis woonden mishandeld en misbruikt. De officier van justitie: “Het stopte nooit. Deze vier meiden zijn voor het leven getekend.”

Verkrachting

De verklaringen van de dochters zijn consistent en betrouwbaar. Ook is er steunbewijs door getuigenverklaringen van mensen die het gezin kennen en hebben waargenomen dat er in het gezin dingen leken te gebeuren die niet klopten. Wel stelden deskundigen dat de sommige verklaringen van de dochters die later zijn gedaan, zouden kunnen zijn beïnvloed. Sommige delen van die verklaringen gebruikt het OM daarom ook niet, maar dat doet wat het OM betreft niet af aan de bewezenverklaring: voor vader vergaand seksueel misbruik, waaronder verkrachting, van alle vier zijn dochters. Moeder maakte zich in de visie van het OM bovendien schuldig aan seksueel misbruik van de oudste dochter door dit zelf te doen of door toe te kijken en vader aan te moedigen. Beide ouders wordt mishandeling verweten.

Geslagen met stuk hout, bijbel of haarborstel

De kinderen werden hard geslagen met de handen of met welk voorwerp maar in de buurt lag, zoals een stuk hout, een bijbel of een haarborstel. Ook werden ze opgesloten in de kelder, onder een koude douche gezet, met stoel en al buiten gezet en bang gemaakt. De meeste mishandelingen werden door vader uitgevoerd, in opdracht van, of aangemoedigd door moeder. Moeder schreef het zelf in een notitieboekje: “Ik ben altijd het brein geweest in het gezin en stuurde hem (vader) aan.” De vier zonen in het gezin getuigen ook over de mishandelingen. Van het seksueel misbruik hebben zij volgens eigen zeggen niets gemerkt.

Ontkennen

Verdachten ontkenden op zitting hardnekkig dat zij iets strafbaars hebben gedaan. Zij houden vol dat het seksueel misbruik nooit heeft plaatsgevonden. De mishandelingen worden door hen gebagatelliseerd. Dit is voor de slachtoffers extra pijnlijk. Een van de dochters bracht dit op treffende wijze naar voren in haar spreekrecht: “Elke dag dat jullie blijven zwijgen en ontkennen, dragen jullie bij aan mijn pijn, verlengen jullie het onrecht, en wordt opnieuw het patroon zichtbaar dat jullie weglopen voor jullie verantwoordelijkheden.”

Gemis van een ouder

De dochters verwoordden in hun spreekrecht ook het gemis van een ouder, iemand die onvoorwaardelijk naast hen staat. Het OM weegt strafverzwarend mee dat beide ouders strafbare feiten pleegden. Een kind kan dan onmogelijk ontsnappen aan zo’n situatie. Verdachten hebben een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van hun dochters. Zij zijn voorbij gegaan aan de gevolgen, aan het feit dat hun dochters geen ongestoorde lichamelijke, geestelijke en seksuele ontwikkeling hebben gehad. Vanaf het moment dat zij geboren werden totdat zij uit huis gingen, zijn zij stelselmatig misbruikt en mishandeld. Voor de oudste is dat 21 jaar. “Alles opgeteld kom ik tot de conclusie dat voor deze twee verdachten alleen een lange, onvoorwaardelijke celstraf passend en geboden is”, besloot de officier haar betoog.