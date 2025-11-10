OM: Agenten niet vervolgd na dood arrestant

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in na de dood van een arrestant op 9 juni dit jaar in Den Haag. 'De dood van de man is niet aan agenten te wijten', zo meldt de Rijksrecherche op basis van onderzoek.

Pepperspray gebruikt bij aanhouding

De 40-jarige man uit Polen werd op 9 juni door de politie gearresteerd na een korte achtervolging. De politie heeft pepperspray gebruikt en geweld toegepast om hem te kunnen aanhouden. Naar oordeel van het Openbaar Ministerie is dit rechtmatig geweest. Daarna is hij op de been geholpen en zelfstandig naar de politieauto gelopen.

Gereanimeerd

Onderweg naar het bureau leek de man nog in orde en praatte hij met de begeleidende agenten. Maar vlak voor aankomst zakte hij weg. Op het bureau is de man gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Uit de sectie is ook gebleken dat het door politie toegepaste geweld niet de dood kan hebben veroorzaakt.

OM

Het Openbaar Ministerie heeft daarom besloten de betrokken politiemensen niet te zullen vervolgen. De politie en de nabestaanden van de overleden arrestant zijn hierover op de hoogte gesteld.