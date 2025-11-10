Bijna 1 op de 6 werknemers heeft stressvol werk

In 2024 had 16 procent van de werknemers een stressvolle baan met hoge eisen én weinig vrijheid. In deze banen wordt veel van mensen gevraagd, terwijl zij weinig ruimte hebben om hun werk te doen zoals ze dat zelf willen. 'Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO', zo meldt het CBS maandag.

Weinig autonomie

Van de werknemers ervaart 42 procent weinig autonomie: vrijheid om zelf te bepalen hoe, waar en wanneer zij hun werk uitvoeren. 32 procent zegt dat zij hoge taakeisen hebben, bijvoorbeeld omdat ze heel snel of heel veel werk moeten doen. De helft van hen ervaart ook weinig autonomie en valt daarmee in de groep met stressvol werk.

Helft apothekersassistenten stressvol werk

Stressvol werk komt het vaakst voor in beroepen met veel directe verantwoordelijkheden en weinig regelruimte. In die banen moeten mensen hun taken vaak grotendeels uitvoeren volgens vaste instructies of protocollen. Apothekersassistenten hebben het vaakst stressvol werk (51 procent), gevolgd door leerkrachten in het basisonderwijs en medisch praktijkassistenten (beide 39 procent).

Zorg, onderwijs en horeca ook stressvol

Ook de andere beroepen in de top tien zitten vooral in zorg, onderwijs en in de horeca. In de afgelopen vijf jaar is het percentage werknemers met stressvol werk licht gedaald, van 18 procent naar 16 procent. De top tien beroepen met veel stressvol werk is bijna identiek aan die van vijf jaar geleden.

Met stressvol werk vaker negatief over toekomst werk

Werknemers met stressvol werk zijn beduidend vaker pessimistisch over de toekomst van hun werk dan andere werknemers. Ze verwachten vaker dat hun werk over vijf jaar mentaal zwaarder (50 procent), moeilijker (39 procent) of minder leuk (52 procent) zal zijn. Onder alle werknemers is dat achtereenvolgens 34 procent, 28 procent en 40 procent.

Bijna helft vindt maatregelen tegen stress onvoldoende

Werknemers met stressvol werk zeggen bijna twee keer zo vaak als het totaal van werknemers dat er (meer) maatregelen nodig zijn tegen werkdruk en werkstress. Bijna de helft vindt de bestaande maatregelen onvoldoende en 22 procent zegt dat er helemaal geen maatregelen zijn genomen. Onder alle werknemers liggen deze percentages op 28 procent en 10 procent.

Meer verzuim bij werknemers met stressvol werk

Verzuim komt vaker voor en duurt ook langer bij werknemers met stressvol werk. Iets meer dan de helft (52 procent) van de werknemers gaf in 2024 aan in het afgelopen jaar te hebben verzuimd. Onder werknemers met stressvol werk ligt dit op 60 procent.