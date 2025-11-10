Miljarden impuls voor betere bereikbaarheid, woningbouw in steden en dorpen versnelt

De bouw van 273.000 nieuwe woningen in heel Nederland komt vandaag een grote stap dichterbij dankzij de rijksbijdrage aan gemeentelijke projecten die demissionaire ministers Tieman (Infrastructuur en Waterstaat), Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening) en staatssecretaris Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag bekend maken.

Infrastructuur

In totaal investeert het kabinet € 2,5 miljard in de aanleg van wegen, fietspaden, tunnels en tramlijnen die nieuwe woonwijken bereikbaar maken. Daarnaast trekt het kabinet nog eens € 877 miljoen uit voor noodzakelijke gebiedsgerichte maatregelen voor woningbouwprojecten, zoals bodemsanering, water en bodemmaatregelen of oplossingen voor netcongestie. Hiermee dragen we bij aan de realisatie van 128.000 woningen tot 2035.

Goede bereikbaarheid en ontsluiting essentieel

Nederland staat voor een historisch grote woningbouwopgave en wil 100.000 woningen per jaar bij bouwen. Om op koers te blijven en de bouw van nieuwe woningen te faciliteren, is een goede bereikbaarheid en ontsluiting van nieuwe en bestaande woongebieden essentieel. Het kabinet heeft daarom € 2,5 miljard beschikbaar gesteld voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen, zowel in stedelijke gebieden als in kleinere kernen. Het kabinet kiest nu voor spreiding van investeringen over het hele land, inclusief Caribisch Nederland, met extra aandacht voor gebieden waar de druk op de woningmarkt het hoogst is.

Kleine en grote projecten worden geholpen door hele land

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman: “Een mooie woning is één, maar als deze niet goed aangesloten is op onze infrastructuur dan kom je letterlijk nergens. Met dit grote pakket aan maatregelen zorgen we nu dat zo snel mogelijk de bouw van zoveel mogelijk nieuwe woningen dat extra steuntje krijgt. Ik ben trots op dit pakket: kleine en grote projecten worden geholpen, door het hele land.”

Leefbare openbare ruimte en goede bereikbaarheid

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer: “Nieuwe toekomstbestendige woonwijken vragen forse investeringen in een leefbare openbare ruimte en goede bereikbaarheid. Het is fantastisch dat we op deze manier een extra impuls kunnen geven aan de noodzakelijke woningbouw in Nederland. We willen immers snel zoveel mogelijk woningen bouwen, ervoor zorgen dat mensen straks fijn in hun nieuwe wijk kunnen wonen en deze ook vlot kunnen bereiken.”

'Enorme boost'

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Thierry Aartsen: “Goede infrastructuur is de ruggengraat van onze samenleving. Of het nu gaat om trein, bus, metro of tram: zonder sterke verbindingen kunnen we geen nieuwe woningen bouwen, onze economie niet laten groeien en mensen niet snel en betrouwbaar naar hun werk of studie laten reizen. Dit pakket geeft een enorme boost. We investeren niet alleen in de woningbouwopgave, maar ook in onze economie en bereikbaarheid.”

Bouw snel van start

Van de € 2,5 miljard wordt € 1,3 miljard ingezet voor Woningbouw op Korte termijn (WoKT). Dit zijn woningbouwprojecten waarvoor de schop in ieder geval vóór 2030 in de grond gaat. Met dit geld kunnen de geplande woningen goed ontsloten worden waardoor de bouw nu snel van start kan gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleggen van wegen, fietspaden en tramlijnen. Voorbeelden zijn de regionale doorfietsroute Veluwewaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. In totaal zal dit ongeveer 145.000 woningen opleveren voor 2034.

Extra impuls van € 1,2 miljard

Verder krijgen 17 al bestaande nationaal grootschalige woningbouwgebieden een extra impuls van € 1,2 miljard. Met dit bedrag draagt het Rijk bij aan 44 infrastructurele maatregelen die deze gebieden bereikbaar en toegankelijk houden. De woon- en leefkwaliteit gaat fors omhoog in bestaande en nieuwe buurten in die gemeenten. Zo draagt het rijk bij aan de aanleg van de Merwedelijn voor Utrecht omdat deze van belang is voor zowel de realisatie van de nieuwe wijken Groot Merwede als ook op termijn Rijnenburg. Niet alle goede plannen konden worden gehonoreerd. Deze plannen worden meegegeven aan de formatie van een nieuw kabinet.

Geld voor gebiedsgerichte maatregelen

Daarnaast heeft het kabinet € 877 miljoen beschikbaar gesteld via het zogeheten Gebiedsbudget. Hiermee kunnen gebiedsgerichte maatregelen worden getroffen, zoals oplossingen voor netcongestie en bodemsanering. Die zijn noodzakelijk om woningbouw te realiseren binnen de 17 bestaande en de 4 nieuwe nationaal grootschalige woningbouwgebieden: Alkmaar, Apeldoorn, Enschede/Hengelo en Helmond. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte met het plaatsten van groen en het verplaatsen van bedrijvigheid. De middelen uit het Gebiedsbudget en de middelen voor infrastructuur dragen bij aan de bouw van ongeveer 128.000 woningen tot 2035 in totaal.

Nadere afspraken

Voor alle rijksbijdragen aan woningbouwprojecten is het noodzakelijk om nadere afspraken over kaders en randvoorwaarden te maken met gemeenten. Dat wordt dit jaar bij de ’Bestuurlijke overleggen MIRT in november vastgelegd.

Afgelopen maart zijn door het kabinet de criteria en afweegkaders vastgesteld voor de beoordeling van de voorstellen van gemeenten. Doel is zo snel mogelijk zo veel mogelijk bereikbare woningen helpen bouwen door heel Nederland. Daarbij wordt ook getoetst op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid, samen met het effect op netcongestie, stikstofruimte, financiën en de benodigde capaciteit bij Rijkswaterstaat en ProRail.