Nederlanders vaker vast in de lift door stroomstoring

Met de toename van het aantal stroomstoringen groeit de kans dat mensen vast komen te zitten in een lift. Hoewel het belangrijkste advies dan is om jezelf niet te bevrijden, zou een op de drie Nederlanders dat toch doen, zo blijkt uit onderzoek. Alle reden voor Liftinstituut om iedereen tijdens de internationale Safety Awareness Week op te roepen om te wachten op hulp. “Het is niet de eerste keer dat mensen bij hun ontsnapping in de liftschacht vallen.”

Uit recent onderzoek dat de keuringsorganisatie voor liften liet uitvoeren, blijkt dat bijna een derde van de Nederlanders op dit moment al eens heeft vastgezeten in de lift. In 2015 was dat nog slechts een kwart.

Toename liftopsluitingen

Liftinstituut-directeur John van Vliet: “Dat liftopsluiting een actueel thema is, blijkt ook uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Vorig jaar moest de brandweer maar liefst 6000 keer in actie komen om mensen te bevrijden uit een lift. Dat is slechts het topje van de ijsberg, want de brandweer komt alleen in noodsituaties of als de monteur te lang op zich laat wachten.”

Van Vliet verwacht dat het aantal liftopsluitingen de komende jaren verder stijgt door storingen in het elektriciteitsnet: “Volgens cijfers van Netbeheer Nederland waren er vorig jaar 27.341 stroomstoringen, tegenover gemiddeld 23.426 tussen 2019 en 2023. Dat is een stijging van bijna 17 procent. Zet die lijn zich voort, dan zal het nog vaker gebeuren dat mensen vastzitten in de lift. En dan heb ik het nog niet gehad over de overheid die meer en meer waarschuwt voor een black-out met een stroomstoring tot 72 uur.”

Niet in paniek raken

Met de nieuwe veiligheidscampagne ‘Vast in de lift’, die van 10 tot en met 16 november wordt uitgerold, vestigt Liftinstituut de aandacht op het veilig handelen bij een liftopsluiting. “We snappen dat mensen bang zijn als ze vastzitten, maar de enige juiste reactie is: druk op de alarmknop, blijf rustig en probeer nooit jezelf te bevrijden. In een stilstaande lift kan de zuurstof namelijk nooit opraken. Ook zorgt een slim beveiligingssysteem ervoor dat de lift nooit naar beneden kan vallen. De meeste liften zijn zelfs voorzien van een spreek-luisterverbinding waarmee je in verbinding blijft met de meldkamer.”

Van Vliet benadrukt dat “zelf de deuren openen en je naar buiten wurmen absoluut geen goed idee is. Mensen lopen dan het gevaar om in de liftschacht te vallen. Daarbij zijn eerder al doden en zwaargewonden gevallen. Ik vind het dan ook alarmerend dat ons onderzoek een toename laat zien van het aantal Nederlanders dat dit toch zou proberen. Nog zorgwekkender is dat het aantal mensen dat iemand anders zou bevrijden, is gestegen van 31 procent in 2021 naar 52 procent dit jaar. Dat moet je toch echt aan geschoolde professionals overlaten.”

Vanaf 10 november roept Liftinstituut alle Nederlanders met een online campagne op om vooral ‘de innerlijke rust te bewaren’. Daarnaast biedt de keuringsorganisatie mensen ook de kans om zelf te ervaren hoe het is om vast te zitten in de lift. Daarvoor komt op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord The Escapator te staan. “In deze lift die als escaperoom is ingericht, kunnen voorbijgangers op 12 en 13 november zichzelf laten opsluiten. Aan hen de taak om zichzelf veilig te bevrijden.” Spoiler: de enige veilige uitweg is de alarmknop indrukken.

Over de campagne

Met de campagneweek van 10 tot en met 16 november sluit Liftinstituut aan bij het internationale initiatief van de Safety Awareness Week. Industriegerelateerde bedrijven en instanties wereldwijd vragen dan aandacht voor lift- en roltrapveiligheid. Motto: een lift of roltrap is pas echt veilig als je ‘m veilig gebruikt.