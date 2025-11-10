Defensie zoekt met ‘challenge’ naar bescherming tegen drones

Defensie roept de industrie op om met oplossingen te komen die bescherming bieden tegen drones. Bedrijven met een goed idee of bruikbaar product kunnen zich nu officieel inschrijven voor de zogeheten Counter Strikedrone Challenge.

De voorstellen van de bedrijven moeten passen bij een duidelijk omschreven operationeel doel. Het gaat dus niet om één soort product, maar om oplossingen die in de praktijk echt werken. Het betreft bijvoorbeeld nieuwe manieren om drones te zien, te identificeren of uit te schakelen.

Vijandelijk gebied

Daar zit een bijzonder kantje aan. Defensie richt zich met deze challenge op het zo snel mogelijk uitschakelen van een vijandelijke drone, ook al is dat in vijandelijk gebied. Er wordt dus niet gewacht tot zo’n drone boven bondgenootschappelijk grondgebied komt.

Tijdens Purple NECtar X Innovation in Defence werden 2 door Oekraïne neergehaalde Iraanse Shahed-drones getoond. Deze lieten zien hoe groot de dreiging van vijandige onbemande vliegtuigen kan zijn. Dat wil je als land voor zijn.

De nieuwe challenge moet helpen bestaande oplossingen in de markt sneller te vinden en in te zetten. Bedrijven met een goed plan kunnen rekenen op een langdurige samenwerking met Defensie. Op deze manier bouwt de organisatie met de bedrijven aan een langdurig partnerschap om gezamenlijk verder te blijven ontwikkelen.

Samenwerken met de markt

De challenge is georganiseerd samen met Defport, een publiek-privaat platform van de ministeries van Defensie en Economische Zaken. Binnen Defport werken overheid, industrie, financiële instellingen en kennisinstituten intensief samen. Zij bespreken onder meer hoe innovatieve producten sneller zijn te ontwikkelen en financieren.

Defensie wil die samenwerking verder versterken. Naast de challenge opent de organisatie daarom Mindbases. Dat zijn plekken waar Defensie en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast sluit Defensie een samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om samenwerken voor bedrijven makkelijker te maken.