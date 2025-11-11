Vogelgriep vastgesteld in Bennekom, 20.000 hennen geruimd

In het Gelderse Bennekom is vogelgriep vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf met hennen. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 20.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) dinsdag.

Omliggende pluimveebedrijven

In de 1-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf, in de 3-kilometerzone 16 pluimveebedrijven en in de 10-kilometerzone 87 pluimveebedrijven. In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.

Landelijke maatregelen

In Nederland geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels.