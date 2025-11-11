Lichaam in water aan Groenmarktkade in Amsterdam gevonden

Dinsdagochtend is in het water aan de Groenmarktkade in Amsterdam een lichaam gevonden. Een voorbijganger belde de politie toen hij rond 09.00 uur iets in het water zag liggen.

Lichaam

Agenten die op de melding afkwamen zagen dat het om een lichaam ging. Er werd een deel van directe omgeving rond de vindplek van het lichaam afgesloten. De politie startte een onderzoek en het lichaam is uit het water gehaald en ter plaats in een witte tent onderzocht op sporen.

Onderzoek

Het is nog niet bekend of het een ongeval betreft. De politie liet wel weten dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het om een misdrijf zou gaan.