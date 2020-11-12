Nationale Weerbaarheidstraining laat Defensie sneller groeien

Defensie is vandaag officieel gestart met de Nationale Weerbaarheidstraining (NWT) om reservisten in te werken. Het doel is dat Nederland in 2030 een krijgsmacht heeft van 100.000 mensen, waarvan 20.000 reservisten.

De wereld is veranderd. Oorlogen, cyberaanvallen en andere nieuwe vormen van dreiging laten zien dat veiligheid niet meer vanzelfsprekend is. De verslechterde veiligheidssituatie vormt een risico voor Nederland en zijn bondgenoten. Daarom werkt het land de komende jaren aan een sterkere weerbaarheid. De NWT speelt hierbij een belangrijke rol.

Staatssecretaris Gijs Tuinman bezocht vandaag de eerste groep deelnemers. “Het is mooi om te zien hoe enthousiast iedereen begint”, zei hij. “Deze mensen nemen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van ons land. Daar ben ik trots op. Zo bouwen we aan een samenleving die klappen kan opvangen en doorgaat, ook als het moeilijk wordt.”

Eerste lichting leert militaire basisvaardigheden

Deze eerste lichting bestaat uit 125 deelnemers. Zij volgen de Initiële Militaire Opleiding (IMO), een training van 10 weken. Daarin leren ze militaire basisvaardigheden, zoals zelfhulp en hulp aan kameraden, leven en werken in het veld en veilig omgaan met een wapen. De deelnemers worden niet alleen opgeleid tot basismilitair, maar ook tot weerbare burgers die in crisissituaties verantwoordelijkheid nemen.

De training geeft ze naast praktische kennis ook een sterke mindset. Denk aan samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en handelen onder druk. Na afloop blijven ze reservist. Zo vergroten ze behalve de weerbaarheid van Nederland ook het reservistenbestand van Defensie.

Meedoen?

De NWT staat open voor studenten (mbo/hbo/wo), werknemers uit alle sectoren en individuen die op eigen initiatief meedoen. Studenten volgen de training als keuzedeel of minor. Werknemers en mensen tussen opleidingen of banen kunnen op een passend moment instromen. Meedoen is altijd vrijwillig. Dat zorgt voor motivatie, kwaliteit en ambassadeursschap. De deelnemers uit de eerste lichting komen uit 7 onderwijsinstellingen en via werkgevers zoals PicNic.

Aanmelden kan via Werken bij Defensie.

Veel belangstelling

De interesse is groot. Inmiddels hebben meer dan 600 mensen gesolliciteerd. Volgend jaar starten 4 lichtingen en vanaf 2026 zijn 29 onderwijsinstellingen van plan reservisten in spe te leveren. Zo groeit de NWT uit tot een landelijk programma dat jaarlijks duizenden Nederlanders laat bijdragen aan de veiligheid van hun land.

Naast de NWT dragen ook het Dienjaar, Defensity College en de mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap bij aan de groei van Defensie.