Oud-politiemedewerker aangehouden voor schending ambtsgeheim

Een voormalig medewerker van de politie-eenheid Den Haag is dinsdag 11 november aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim. De verdachte was tot hij in mei 2024 met pensioen ging, werkzaam voor de politie.

De verdachte kwam in beeld in een lopend onderzoek en wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan de schending van het ambtsgeheim toen hij nog in dienst van de politie was. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het delen van informatie door de verdachte met derden.