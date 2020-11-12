woensdag, 12. november 2025 - 17:52 Update: 12-11-2025 17:54
Auto en lichaam aangetroffen in gracht
Foto: Bon
Amsterdam
Woensdag 12 november deed de politie onderzoek aan de Heemstedestraat in Amsterdam in verband met een verdachte situatie. Daarbij is in het water een voertuig en het lichaam van een vrouw aangetroffen.
De identiteit van de overleden vrouw is bekend en haar familie is in kennis gesteld. De 38-jarige vrouw werd woensdagochtend in het water aangetroffen, net als haar auto. Duikers van de politie hebben het lichaam uit het water gehaald. De recherche doet verder onderzoek naar de toedracht.
Categorie
Provincie
Blik op 112