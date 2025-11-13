Awacs-partners zoeken alternatief voor vervanging vloot

Nederland ziet samen met een aantal partnerlanden af van de verwerving van 6 Boeing E-7 Wedgetails. Dit meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Opvolgers Boeings E-3A toestellen

Ze waren in beeld als opvolger van de Boeings E-3A, die nu als Awacs-toestellen worden gebruikt. Deze geavanceerde radarvliegtuigen bewaken vanuit het Duitse Geilenkirchen het Europese luchtruim.

2035 einde levensduur E-3A

Nederland nam oorspronkelijk met 7 partners waaronder de Verenigde Staten deel aan het vervangingsprogramma van de Awacs (Airborne warning and control systems)-vloot. Deze bereiken in 2035 het einde van hun levensduur en zorgen voor geluidsoverlast.

Uitreden VS

Vanwege het uittreden van de VS afgelopen juli, verandert er nu veel aan het vervangingsprogramma. Onder het eerdere programma is zowel de strategische als financiële basis weggevallen. Daarom staken de resterende landen, verenigd in het Support Partnership Committee, de verwerving van de E-7. De leden verkennen nu alternatieven voor de vervanging van de vloot en kijken naar nieuwe partners.

'Zoveel mogelijk te investeren in de Europese industrie'

“De inzet blijft om voor 2035 andere, stillere toestellen operationeel te hebben”, verduidelijkt staatssecretaris Gijs Tuinman. “De terugtrekking van de VS laat bovendien het belang zien om zoveel mogelijk te investeren in de Europese industrie.”

Essentiële rol

Awacs-vliegtuigen zijn uitgerust met radarsystemen en communicatieapparatuur. Door hun flexibele en snelle inzetbaarheid vervullen ze een essentiële rol in de beveiliging van het NAVO-luchtruim en de aansturing van luchtoperaties. De NAVO maakt sinds 1982 gebruik van de radarvliegtuigen.