Booking.com voor de rechter gedaagd

Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) en de Consumentenbond zetten de volgende stap tegen Booking. Het platform wordt voor de rechter gedaagd voor machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. CCC en de Consumentenbond willen dat Booking daarmee stopt en schadevergoeding betaalt aan consumenten.

Bert Heikens, voorzitter CCC: ‘Eind juni 2025 startten wij in samenwerking met de Consumentenbond een collectieve actie tegen Booking. Daarop zijn we in gesprek gegaan met Booking, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Daarom is een vervolgstap noodzakelijk. Wij hebben Booking nu gedagvaard. Wij vragen de rechter om Booking te stoppen, en om een schadevergoeding voor benadeelde consumenten.’

Stiekeme praktijken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Booking is de afgelopen jaren meerdere keren op de vingers getikt door Europese toezichthouders voor het beperken van concurrentie. Het bedrijf beweert dat het daarna gestopt is met het opleggen van illegale verplichtingen aan hotels. Maar in de praktijk zetten ze hotels nog steeds onder druk, alleen niet meer zo expliciet. En consumenten zijn de dupe van die stiekeme praktijken. Die betalen al jaren te veel voor hun hotelkamer.’

Dark patterns

Naast maatregelen die de concurrentie beperken en de prijzen opdrijven, gebruikt Booking ook dark patterns. Het platform verleidt consumenten op een oneerlijke manier om een kamer te boeken. Bijvoorbeeld door te doen alsof er nog maar weinig kamers beschikbaar zijn. Of door consumenten een zogenaamde korting te bieden. Dat is niet toegestaan.

Aanmelden kan nog

Alle consumenten die vanaf 1 januari 2013 minimaal 1 keer een hotelkamer hebben geboekt via Booking,com, kunnen zich aanmelden voor de claim. Dit geldt ook voor reserveringen via andere websites voor online hotelboekingen. Zoals Agoda en Expedia, of via de website van een hotel zelf. Ook dan hebben consumenten schade geleden door de praktijken van Booking. Afhankelijk van hoe vaak consumenten boekten, kan dit oplopen tot honderden euro’s per persoon.

Ruim 267.000 aanmeldingen

Sinds de start van de actie hebben ruim 267.000 consumenten zich aangemeld. Molenaar: ‘Aanmelden kan nog steeds en hoe meer gedupeerden zich aanmelden, hoe sterker we staan tegen Booking.’