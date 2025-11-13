donderdag, 13. november 2025 - 14:58 Update: 13-11-2025 15:00

Verdachte aangehouden in onderzoek naar dood Cemil Önal

Duitse politie
Foto: PX
Rijswijk

In het onderzoek naar het dodelijke schietincident van donderdag 1 mei 2025 op een terras aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 47- jarige man uit Bergheim, Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident.

De 41-jarige Cemil Önal werd op donderdag 1 mei doodgeschoten op het terras aan Van Vredenburchweg in Rijswijk. De politie is daarna een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart onder leiding van een officier van justitie.

Aanhouding

De 47-jarige man is aangehouden in Duitsland op verzoek van de Nederlandse Autoriteiten, die hebben verzocht om zijn overlevering. Het onderzoek naar de schutter en de tweede man is nog bezig.

