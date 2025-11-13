Handhavingsplan jaarwisseling naar Tweede Kamer

Afgelopen jaar is de Wet veilige jaarwisseling aangenomen door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. 'Deze initiatiefwet van GroenLinks-PvdA wet regelt een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.

Knalerwten

'Voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1) zoals sterretjes, fonteintjes en knalerwten geldt dat deze net als nu het hele jaar zijn toegestaan. De Tweede Kamer heeft, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, een aantal voorwaarden gesteld. Een van die voorwaarden is het opstellen van een effectief handhavingsplan. Dit plan is vandaag door het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de Kamer gestuurd', aldus het ministerie.

Handhavingsplan

Het doel van het handhavingsplan is om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen, incidenten tot een minimum te beperken en overtredingen effectief aan te pakken. In het handhavingsplan zijn (inter)nationale en lokale instrumenten, initiatieven en ‘best practices’ verzameld. Het plan dient als handreiking voor gemeenten, politie en andere (lokale) betrokken partijen om zich voor te bereiden op de aankomende jaarwisselingen.

Verschillende thema's

Het handhavingsplan gaat in op verschillende thema’s: preventie, handhaving, opsporing, internationale samenwerking en aanpak in de grensregio’s en communicatie. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere partners.