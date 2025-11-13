Drie minderjarige verdachten opgepakt voor onder dwang vasthouden 14-jarige jongen

De recherche heeft op donderdag 13 november 2025 drie verdachten aangehouden voor de vrijheidsbeneming, mishandeling, bedreiging en vernedering van een 14-jarige jongen in de flat Hakfort. 'Het slachtoffer raakt daarbij gewond en wordt beroofd van kleding en telefoon. De recherche is nog op zoek naar getuigen en roept deze op zich te melden', zo meldt de politie donderdag.

Mes en vuurwapen gebruikt bij beroving

Woensdagavond 12 november tussen 22.00 en 22.30 uur komt de 14-jarige jongen een bekende tegen op station Duivendrecht. Het slachtoffer wordt hierbij bedreigd en gedwongen om mee te gaan. Via Station Bijlmer- Arena en metrostation Bullewijk eindigen ze in de boxruimte van de flat Hakfort. Daar verschijnen ineens nog twee jongens.

Mishandeld, bedreigd en beroofd

Het slachtoffer wordt vervolgens geslagen, bedreigd met een mes en een vuurwapen, vernederd en beroofd van zijn kleding en telefoon. Hierna wordt hij vrijgelaten en treffen agenten hem gewond aan in een bosschage na een verontrustend telefoontje van een melder.

Onderzoek

De recherche is direct een uitgebreid onderzoek gestart. Op donderdag 13 november kan daardoor een jongen van 14 jaar uit Leidschendam en twee jongens van 15 en 16 jaar uit Amsterdam worden aangehouden.