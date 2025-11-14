Zware aardbeving van 3,4 in Groningse Zeerijp

In de Groningse plaats Zeerijp heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 14 november om 01.16 uur een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 3,4 op de schaal van Richter. Dit meldt het KNMI vrijdag.

Op twee na zwaarste beving ooit in Groningen

'De aardbeving in Zeerijp is de op twee na zwaarste beving ooit in Groningen gemeten. Er vond om 6.39 uur een naschok plaats met een magnitude van 2,1 bij Zeerijp, op minder dan een kilometer naar het noordoosten van de eerdere beving', aldus het KNMI.

Tien zwaarste aardbevingen Groningen

De beving van 3,4 is de zwaarste beving van dit jaar en behoort tot de tien zwaarste aardbevingen in Groningen. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning en vinden plaats op 3 kilometer diepte. De beving in Zeerijp is de zwaarste beving in Groningen sinds oktober 2022 in Wirdum met een kracht van 3,1.

De 10 zwaarste aardbevingen in Groningen-gasveld

- 16 augustus 2012 in Huizinge: 3,6

- 8 augustus 2006 in Westeremden: 3,5

- 14 november 2025 Zeerijp: 3,4

- 22 mei 2019 in Westerwijtwerd: 3,4

- 8 januari 2018 in Zeerijp: 3,4

- 16 november 2021 in Garrelsweer: 3,2

- 7 februari 2013 in Zandeweer: 3,2

- 27 juni 2011 in Garrelsweer: 3,2

- 30 oktober 2008 in Loppersum: 3,2

- 8 oktober 2022 in Wirdum: 3,1

Zes bevingen in Groninger-gasveld in 2024

In 2024 zijn er in totaal 6 aardbevingen opgetreden in het Groningen-gasveld met een magnitude 1,5 of hoger op de schaal van Richter. De zwaarste (geïnduceerde) beving toen was in Garsthuizen (provincie Groningen) op 31 oktober met een magnitude van 2,2. In 2025 waren er tot nu toe, inclusief Zeerijp, 4 bevingen met een magnitude 1,5 of hoger op de schaal van Richter.

Aardbevingen terwijl gaswinning is gestopt

De aardbevingen zullen stoppen als de gaswinning stopt alleen weten we niet exact op welke termijn. Het aantal bevingen zal afnemen en het aantal zware bevingen ook. Maar dat kan nog vele jaren duren en ook zwaardere bevingen blijven mogelijk.

Groninger-gasveld in april 2024 definitief gesloten

In april vorig jaar is het Groningen-gasveld definitief gesloten. Aardbevingen treden nog altijd op. Dat komt door de spanning die gedurende tientallen jaren van gaswinning opgebouwd is. Deze wordt zo nu en dan ontladen door een aardbeving. Aardbevingen vinden plaats langs bestaande breuken in het gasveld op 3 kilometer diepte. Hoewel het aantal aardbevingen de laatste jaren afneemt en ook de zwaardere bevingen, blijven deze bevingen mogelijk. Dit is ook vannacht gebleken.

KNMI

Het KNMI is het kennisinstituut in Nederland dat seismologische en akoestische metingen verricht en onderzoek doet naar sterkte, impact en oorzaak van trillingen in de ondergrond en atmosfeer. Nationaal en ook internationaal, door het beschikbaar stellen van data aan andere landen.

Reactie staatssecretaris Van Marum

Eddie van Marum, staatssecretaris Herstel Groningen: ‘De zware aardbeving in Zeerijp van vannacht is voor Groningers opnieuw een keiharde klap, bovenop alles wat al eerder is gebeurd. Het is verschrikkelijk dat mensen dit steeds weer moeten meemaken. Ik begrijp goed dat dit gevoelens oproept van onveiligheid, angst en zorgen. En voor veel mensen haalt dit ook herinneringen aan eerdere bevingen weer boven. Mijn gedachten zijn bij de bewoners van dit gebied, en bij alle Groningers. Ik ga vanmiddag naar Groningen en zal daar vooral zijn om een luisterend oor te bieden en om de mensen te steunen. Ik sta in nauw contact met de lokale bestuurders en de uitvoerende organisaties om deze zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn indien dat gevraagd wordt.’

Statement wethouder Usmany-Dallinga naar aanleiding van de aardbeving in Zeerijp

“Afgelopen nacht werden onze inwoners in Zeerijp en in de wijde omtrek verrast door de zware beving van 3.4 op de schaal van Richter. Gevolgd door een tweede beving van 2.1. Naast de enorme schrik, brengt dit opnieuw gevoelens van onrust, verdriet en woede naar boven. Maar ook gevoelens van onveiligheid. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “De gesprekken die burgemeester Visser en ik vanochtend in Zeerijp met bewoners hebben gevoerd, gingen veelal over het gevoel van onveiligheid. En dat herkennen wij helemaal: wonen we hier allemaal wel veilig?

In 2015 heeft het kabinet bepaalt dat alle Groningers het recht hebben om net zo veilig te wonen als in de rest van Nederland. De woningen die op norm verklaard zijn, maar ook de woningen die niet in het versterkingsprogramma zitten: zijn deze wel écht veilig? Hier moet een antwoord op komen. Wij blijven ons daar onverminderd voor inzetten.”