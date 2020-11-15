Vogelgriep vastgesteld in Drogeham

In Drogeham is opnieuw vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 117.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf, waar op vrijdag 7 november vogelgriep is vastgesteld en dat inmiddels geruimd is. Binnen de 3-kilometerzone liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven zijn afgelopen week door de NVWA gescreend en worden de komende 14 dagen gemonitord. In de 10-kilometerzone liggen 26 pluimveebedrijven. De 10 kilometerzone komt nagenoeg overeen met de zone die is ingesteld op 7 november.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf.