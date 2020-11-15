Politie zoekt getuigen na aantreffen lichaam en auto in de Westlandgracht

De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de dood van een 38-jarige vrouw. Afgelopen woensdag 12 november deed de politie onderzoek in de Westlandgracht aan de Heemstedestraat in verband met een verdachte situatie. Daarbij is in het water het lichaam van een 38-jarige vrouw en haar auto aangetroffen.

Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer waarschijnlijk in de nacht van 7 op 8 november (tussen 05:00 en 06:00 uur) met haar auto te water is geraakt. De politie is direct gestart met het verzamelen van informatie. Omdat er nog onduidelijkheden bestaan, vraagt de politie nu om hulp van getuigen.

Heeft u iets gehoord of gezien in de omgeving van de Heemstedestraat in de nacht van 7 op 8 november (tussen 05:00 en 06:00 uur)? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.