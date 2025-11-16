Twee verdachten aangehouden na diefstal met geweld

De politie heeft zaterdagavond 15 november twee mannen aangehouden na een diefstal met geweld op een parkeerplaats langs de A16, bij Hazeldonk. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.

De melding van het incident kwam om 21.55 uur bij de meldkamer binnen. Het slachtoffer had op de parkeerplaats een afspraak gemaakt voor de aankoop van een auto. Ter plaatse zou hij zijn bedreigd met een vuurwapen, is een band van zijn voertuig lek gestoken en is hij geslagen. Ook zou er pepperspray zijn gebruikt. De verdachten zouden er vandoor zijn gegaan met duizenden euro’s. Van hen was op dat moment alleen een signalement bekend.

Modderig kenteken

Eerder die avond controleerden agenten een voertuig dat opviel door een met modder besmeurd kenteken. Hoewel het gedrag van de inzittenden de agenten argwanend maakte, was er toen geen directe aanleiding om verdere actie te ondernemen. Toen de melding van de diefstal binnenkwam, legden agenten direct de link met deze eerdere controle.

Het betreffende voertuig werd daarop opgenomen in het ANPR-systeem. Binnen een kwartier werd de auto gesignaleerd en konden agenten het voertuig staande houden. De inzittenden vluchtten de bosjes in. Na een korte achtervolging zijn zij aangehouden.

Zoeking

Bij de aanhouding werd geen wapen aangetroffen. Een hondengeleider heeft samen met zijn diensthond gezocht naar een mogelijk weggegooid wapen, maar dit is niet gevonden. Wel troffen agenten een aanzienlijk geldbedrag aan.

De aangehouden verdachten betreffen een 40-jarige en een 49-jarige man, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet verder onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.