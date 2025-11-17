OM: Man 14 dagen langer vast om betrokkenheid dood 2-jarige jongen in Veendam

De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat een 26-jarige man uit Veendam veertien dagen langer vast blijft zitten. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweejarig jongetje in Veendam. De jongen overleed in januari 2024 onder verdachte omstandigheden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Drie aanhoudingen

'Op donderdag 13 november 2025 zijn in dit onderzoek door de politie drie personen aangehouden. Van deze drie personen is er één heengezonden. Een 25-jarige vrouw uit Veendam zit nog wel vast. Later deze week wordt beslist of zij al dan niet wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris', aldus het OM.

Verdachten in beperking

De nog vast zittende verdachten zitten op dit moment nog in de beperkingen. Dat betekent dat zij alleen via hun advocaat contact mogen hebben met de buitenwereld. Dat maakt ook dat het Openbaar Ministerie terughoudend is in het delen van informatie.