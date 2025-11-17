maandag, 17. november 2025 - 19:51 Update: 17-11-2025 19:56
Ongeval met veel schade bij Gieten
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Gieten
Maandagmorgen rond 09.45 uur vond er een aanrijding plaats op de rotonde N34 bij Gieten.
Rotonde
Een bestuurder merkte te laat op dat een voor hem rijdende auto alsnog stopte voor de rotonde met een botsing tot gevolg. Bij de aanrijding vielen geen gewonden. Beide voertuigen zijn geborgen door bergingsbedrijf Hamstra uit Tynaarlo. Het verkeer ondervond nauwelijks hinder van het incident.