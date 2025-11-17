Kinderen midden in de nacht betrapt in gestolen bestelauto die tegen boom rijdt

Surveillerende politiemensen wilden een bestelauto controleren die midden in de nacht van zondag 16 op maandag 17 november 2025 over de Mortiereboulevard in Middelburg reed. 'De agenten vonden het verdacht, ze vroegen zich af wat een bestelauto om 03.00 uur in de nacht op de woonboulevard te zoeken had. Ze besloten de auto te controleren', zo meldt de politie maandag.

Stopteken genegeerd

De politiemensen reden achter de auto aan. Op de Scheeweg in Ritthem kreeg de bestuurder van de auto een stopteken. De bestuurder van de auto gaf hier geen opvolging aan, maar ging er juist met hoge snelheid vandoor, verder de polder in.

Auto crasht tegen boom

De achtervolging werd gestart en vrij snel abrupt weer afgebroken omdat de auto in een bocht tegen een boom aanreed. De agenten renden direct naar de auto toe om te controleren of ze hulp konden verlenen. In de auto troffen zij drie jongens aan. Een van 12 (bijrijder, afkomstig uit de gemeente Terneuzen), een van 14 (in de laadruimte van de auto, afkomstig uit de gemeente Borsele) en een van 15 (ook afkomstig uit de gemeente Borsele).

Bijrijder gewond, bestuurder (15) aangehouden

De jongen van 15 zat achter het stuur. De bijrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De jongen die in de laadruimte had gelegen gaf aan dat hij last van zijn voet had, maar dat hij zelf langs de huisarts zou gaan. Hij is opgehaald door een bekende en mag later een verklaring afleggen. De 15-jarige jongen is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast.

Onderzoek

De auto waarin de jongens reden is in beslag genomen voor verder onderzoek. Hij bleek ’s nachts te zijn gestolen vanaf een parkeerplaats aan de Benedenstraat in ’s-Heerenhoek. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan van de diefstal. Naast de diefstal wordt de jonge bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en het rijden zonder rijbewijs. Hij heeft maandag een verklaring moeten afleggen over de aan hem ten laste gelegde feiten.