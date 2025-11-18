Agent krijgt taakstraf voor opzoeken informatie

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd aan een 24-jarige Haagse politieman. Hij heeft in elf maanden tijd veelvuldig informatie opgezocht zonder dat daarvoor vanuit zijn werk een geldige reden was.

De zaak kwam aan het licht door een automatische alarmering van het systeem dat de medewerker een grote hoeveelheid bevragingen had gedaan op afwijkende tijden. Bijvoorbeeld in de nacht, buiten diensttijd of tijdens verlof. Uit nader onderzoek bleek dat de man in de periode oktober 2023 tot september 2024 bevragingen had gedaan in het politiesysteem die niet direct aan zijn werk te koppelen waren.

De agent heeft onder meer verklaard dat hij zich als onervaren politieman onzeker en voelde dat hij wilde oefenen. Zo wilde hij zichzelf ontwikkelen. Hij heeft erkend dat dit onjuist is geweest.

Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan dit soort onrechtmatige bevragingen. In politiesystemen staat privacygevoelige informatie van burgers. Daarom mogen agenten die systemen niet in het eigen belang, persoonlijke betrokkenheid of nieuwsgierigheid raadplegen. Verder moet voorkomen worden dat politie-informatie gelekt wordt naar criminelen of andere belanghebbenden. Ook daarom is het van belang dat politiesystemen alleen geraadpleegd worden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak.

Tijdens een OM-hoorzitting heeft de officier van justitie een taakstraf van tachtig uur opgelegd. De verdachte heeft deze geaccepteerd.