Politie doet aanhouding voor ongewenste sexting

Maandag 17 november hield de politie een 37-jarige Rotterdammer aan op verdenking van sexting. Via een anoniem account stuurde de verdachte ongevraagd en ongewenst meermaals expliciete teksten en beelden naar een minderjarig slachtoffer in Harderwijk.

Sexting is strafbaar als er beelden zonder toestemming worden verspreid, als er sprake is van chantage, of als er een minderjarige bij betrokken is. Neem in dat geval direct contact op met de politie via 0900-8844 of politie.nl. Bij acuut gevaar kan er gebeld worden naar 112.

Ongewenste sexting tegengaan

Mocht je te maken krijgen met ongewenste berichten. Denk dan aan onderstaande tips.