Overleden 59-jarige man met schotwond gevonden in Rotterdamse woning

In een woning aan de Huniadijk in Rotterdam IJsselmonde is maandagochtend 17 november rond 09.30 uur een overleden man gevonden. Dit meldt de politie dinsdag.

Schietincident

'De man is om het leven gekomen door een schietincident. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar het incident. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht', aldus de politie.

Reanimatiemelding

Agenten kregen rond 09.30 uur een reanimatiemelding. In de woning bleek dat hulp al te laat kwam voor het slachtoffer. Uit onderzoek bleek dat de man een schotwond had en dat hij hierdoor is overleden.

TGO opgestart

'Maandagavond werd direct een groot onderzoek gestart, een zogenoemd TGO. Een groot team rechercheurs zet in op onder andere het sporenonderzoek, buurtonderzoek, beschikbare camerabeelden en analyse van alle beschikbare informatie.