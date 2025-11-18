Thom van Campen (35) jongste verkozen Voorzitter 2e Kamer

Thom van Campen (VVD) is dinsdagavond verkozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer. 'In de derde ronde van de verkiezingsprocedure kreeg hij 79 van de 148 geldig uitgebrachte stemmen. Van Campen is sinds 2021 lid van de Tweede Kamer', zo meldt de Tweede kamer dinsdagavond.

Jongste Voorzitter 2e Kamer ooit

De verkiezing tot Kamervoorzitter werd op dinsdag 18 november in de derde ronde beslist. Er waren drie kandidaten: Martin Bosma (PVV), Thom van Campen (VVD) en Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA). Na de eerste en tweede ronde had geen van de kandidaten de benodigde meerderheid van 75 stemmen bemachtigd. Omdat Van der Lee in de tweede ronde de minste stemmen had gekregen, kon er daarna niet meer op hem worden gestemd. Van Campen kreeg in de derde ronde 79 van de 148 geldig uitgebrachte stemmen en haalde daarmee de benodigde meerderheid. Bosma kreeg er 69. Van Campen is de jongste Voorzitter van de Tweede kamer ooit.

'Aan de slag'

"Ik wil alle Leden in het bijzonder bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen", zei de Kamervoorzitter direct na de verkiezing. “Het is een verantwoordelijkheid die ik zwaar op mijn schouders voel rusten." Hij bedankte ook zijn medekandidaten Bosma en Van der Lee. "We hebben alle drie beloofd aan u allen korte en effectieve vergaderingen te hebben, dus ik ga het niet lang meer houden. We gaan aan de slag, de mensen in het land rekenen op ons."