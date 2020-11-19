Politie houdt 1.700 kilo vuurwerk tegen bij Duitse grens

Vrijdag 14 november heeft de politie meer dan 1.700 kilo vuurwerk in beslag genomen in het Gelderse Babberich ter hoogte van de Duitse grens. 'Het vuurwerk werd tijdens een controle gevonden in een bus die afkomstig was uit Duitsland. Drie verdachten zijn na deze vondst in hechtenis genomen voor verder verhoor', zo meldt de politie woensdag.

Duizendklappers

De politie kwam het voertuig op het spoor na een controle bij de Duitse grens. Drie voertuigen vielen daarbij op en werden staande gehouden langs de snelweg A12 ter hoogte van Babberich. In een van de drie voertuigen werd voor meer dan 1.700 kilo aan vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk bestond uit niet toegestaan professioneel vuurwerk en in Nederland verboden knalvuurwerk zoals duizendklappers.

Den Haag

De bestuurders van de voertuigen kwamen allen uit Den Haag en hadden de leeftijd van 48, 42 en 21 jaar. Omdat werd vermoed dat het drietal bij elkaar hoorde zijn zij allen aangehouden op verdenking van onder andere het niet mogen invoeren van dit vuurwerk. Zij zijn op zondag 16 november na verhoor heengezonden en blijven verdachten in dit onderzoek.

Risico’s

'Het opslaan en bewaren van vuurwerk is aan strenge veiligheidsregels gebonden. Te veel vuurwerk in bijvoorbeeld een huis of garage is gevaarlijk en kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners en omgeving. Zeker als het gaat om vuurwerk dat voor consumenten verboden is.