Automobilist zonder rijbewijs wordt achtervolgd en crasht

De politie heeft woensdagmiddag 19 november een 32-jarige bestuurder uit Bergen op Zoom staande gehouden na een gevaarlijke vluchtpoging. Agenten wilden de bestuurder controleren, onder meer omdat hij bij de politie bekendstaat voor het rijden zonder rijbewijs. Toen hem een stopteken werd gegeven, ging hij er direct met hoge snelheid vandoor.

Na een korte achtervolging in Bergen op Zoom besloten agenten deze te beëindigen. De bestuurder staat erom bekend gevaarlijke manoeuvres uit te halen, waardoor het risico voor medeweggebruikers én agenten te groot werd.

Even later werd het voertuig opnieuw gezien op de A17, bij Roosendaal. Opnieuw ging de bestuurder er bij het zien van de politie vandoor, totdat hij in een bocht de macht over het stuur verloor en van de weg raakte.

De man is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zal op een later moment worden gehoord. De bestuurder heeft naar schatting ruim twintig keer zonder rijbewijs gereden.