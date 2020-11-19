Illegale sigarettenfabriek ontdekt in Heerhugowaard

Het combiteam Smoke heeft een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van een illegale sigarettenfabriek in Heerhugowaard. De aanleiding was de aanhouding door de politie van negen verdachten afgelopen zaterdagavond. De politie was daar naar aanleiding van een inbraakmelding. De agenten betraden het bedrijfspand en troffen grote hoeveelheden tabak, productiemachines en materialen aan. In de loods waren bovendien slaap- en verblijfsruimten ingericht.

De politie schakelde direct de Douane en het Combiteam Smoke in. Beide diensten zijn ter plaatse gegaan om de situatie verder te onderzoeken. In totaal werden negen personen uit Oost-Europa in en rond het pand aangehouden. Zij zijn als verdachten overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

In de loods werden alle benodigdheden aangetroffen voor de productie van sigaretten, waaronder ruim 250.000 illegale sigaretten en circa 1.500 kilogram tabak. De machines waren losgekoppeld en ingepakt, klaar om te worden verplaatst. Het vermoeden is dat een criminele organisatie bezig was de productielijn naar een nieuwe locatie te verhuizen. Door de ontdekking kon deze verhuizing worden voorkomen.

De ontruiming is op zondagochtend afgerond en alle in beslag genomen goederen zijn afgevoerd om te worden vernietigd. Het Combiteam Smoke verricht onder leiding van het Functioneel Parket verder onderzoek.