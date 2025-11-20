CBS: Steeds meer woningen in de pijplijn maar wel minder gebouwd

In het derde kwartaal van 2025 zijn vergunningen afgegeven voor de nieuwbouw van 22,6 duizend woningen. 'Dat zijn er 3,1 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar en 2,2 duizend meer dan in het tweede kwartaal', zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

Bouwvergunning ingetrokken

Voor 0,6 duizend nieuwbouwwoningen is de bouwvergunning ingetrokken, een jaar eerder waren dat er 0,8 duizend. Daarnaast zijn dit kwartaal vergunningen voor 3,7 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen afgegeven. Dat zijn er 1,1 duizend minder dan een jaar eerder.

14,8 duizend nieuwe woningen gebouwd

'Er zijn in het derde kwartaal 14,8 duizend nieuwbouwwoningen gebouwd, dat zijn er 2,3 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal zijn 2,1 duizend woningen gesloopt, 1,8 duizend woningen door verbouw aan de woningvoorraad onttrokken, en 4,5 duizend woningen door verbouw of aanbouw toegevoegd. Alles bij elkaar zijn er 15,2 duizend woningen bij gekomen. Er zijn 3,1 duizend bedrijfsgebouwen nieuw gebouwd, vorig jaar waren dat er 3,3 duizend', aldus het CBS.

Steeds meer woningen in de pijplijn

Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor vergunning is verleend maar die nog niet zijn opgeleverd –in de pijplijn– is met 8,1 duizend gestegen ten opzichte van vorig kwartaal. Voor bedrijfsgebouwen is dit 0,7 duizend. De laatste jaren worden er meer woningen vergund dan gebouwd, gecorrigeerd voor het aantal afgeblazen bouwprojecten.