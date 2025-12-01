Verkoop telefoon loopt uit de hand

Een verkoopafspraak bij een woning aan de Kinkerstraat in Amsterdam loopt zondagavond 30 november uit de hand wanneer de bewoonster wordt mishandeld en de verdachte ervan doorgaat met buit.

Iets voor 20.00 uur spreekt het slachtoffer af met de geïnteresseerde voor de verkoop van haar telefoon. Wanneer er bij de betaling onenigheid ontstaat, krijgt de bewoonster uit het niets een harde klap in het gezicht van de man. Hij rent er vervolgens met haar telefoon vandoor. De recherche doet onderzoek naar dit incident en doet een oproep aan getuigen.