Amsterdamse dierenpolitie neemt 23 (gecoupeerde) hondjes in beslag

Maar liefst 23 hondjes treft de dierenpolitie woensdag 19 november aan in een appartement aan de Singel in het centrum van Amsterdam. Agenten zijn daar samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verband met een melding van mogelijke dierenverwaarlozing en treffen de viervoeters inderdaad onder ‘erbarmelijke omstandigheden’ aan, zo omschrijft een agent. De politie neemt alle hondjes daarom in beslag, hun eigenaar wordt verdacht van onder andere dierenverwaarlozing en valsheid in geschrifte.

Nadat de melder contact opnam met de politie en zorgen uitte over de manier waarop de honden verzorgd werden, startte de dierenpolitie een onderzoek. Al snel ontststond het vermoeden dat er mogelijk sprake was van zogenaamde broodfok in de woning aan de Singel.

Broodfok

Grootschalig fokken met dieren, bijvoorbeeld honden of katten, wordt ook wel broodfok genoemd. Het primaire doel bij deze fokkers is het verdienen van geld, waarbij het vaak voorkomt dat de opbrengst voor de fokker belangrijker is dan het welzijn van de dieren. De omstandigheden bij broodfokkers kunnen daarom ook erg slecht zijn en de dieren worden (meestal) niet goed verzorgd. Wanneer de dierenpolitie samen met het Flexteam Centrum-Noord de woning aan de Singel betreedt blijk dit daar het geval te zijn.

‘Erbarmelijke omstandigheden’

De dierenpolitie trof de 23 hondjes in wat een agent omschrijft als ‘embarmelijke omstandigheden’ aan. Zo was de woning flink vervuild met ontlasting van de dieren en werden ze gehouden in benches die niet op de juiste manier waren ingericht. Ook de viervoeters zelfs waren niet goed verzorgd. Verschillende hondjes zaten onder de ontlasting, hadden een zeer vervuilde vacht en/of bleken enorme dorst te hebben. Bij een aantal dieren zagen de agenten dat ze gecoupeerde oren en/of staarten hebben.

Couperen

Bij het couperen wordt een uitstekend lichaamsdeel van een dier, bijvoorbeeld de oren of staart, operatief verwijderd. Dit is een lichamelijke ingreep en mag niet in Nederland. Het couperen van de staart en/of oren schaadt het welzijn van het dier. Een dier heeft zijn staart en oren nodig als onderdeel van zijn lichaamstaal. Alleen als er een medische noodzaak is, mag een dierenarts een dier couperen, anders is het bij wet verboden.

Papieren niet in orde

Samen met de NVWA checkten agenten de gegevens van de hondjes in de woning aan de Singel, zoals hun chip en paspoort. Toen werd duidelijk dat ook die papieren niet op de orde waren en ontstond het vermoeden dat hun eigenaar valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

In beslag genomen

Op basis van alle informatie die de agenten en NVWA in de woning verzamelden kon maar één conclusie worden getrokken: de 23 dieren moesten in beslag worden genomen en overgebracht naar een plek waar er goed voor ze gezorgd kan worden. Hun eigenaar wordt verdacht van onder andere dierenverwaarlozing en valsheid in geschrifte. Het strafrechtelijke onderzoek hiernaar gaat verder en de verdachte wordt nog gehoord.