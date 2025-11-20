Clinical Diagnostics gaat huisartsen en patiënten informeren over datalek

Clinical Diagnostics, het laboratorium in Rijswijk dat is getroffen door een datalek, gaat deze week diverse huisartspraktijken een brief sturen met hierin de gegevens van hun patiënten die op straat zijn komen te liggen. Dit laat men op hun website weten.

Huisartsen

Het gaat hierom huisartsen en praktijken die rechtstreeks onderzoek voor patiënten hebben aangevraagd bij het laboratorium. Volgens Clinical Diagnostics zou deze communicatie geen betrekking hebben op onderzoek die verricht zijn in het kader van deelname aan het Bevolkingsonderzoek Nederland.

Patiënten

Nadat de huisartsen de brief hebben ontvangen, zullen ook de patiënten worden ingelicht per brief. Op de website van Clinical Diagnostics zullen de antwoorden op de meest gestelde vragen komen te staan.

Reactie laboratorium

In een reactie laat Clinical Diagnostics weten: ‘Wij erkennen dat er tussen het datalek en communicatie richting huisartsen veel tijd is verstreken. Wij moesten nauwkeurig uitzoeken welke gegevens van de betrokken personen in de betreffende systemen aanwezig waren. Het zorgvuldige onderzoek naar wie precies getroffen is door dit datalek heeft helaas veel tijd gekost.’

