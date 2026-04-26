Verdachte overval Goudwisselkantoor Beverwijk langer vast

De rechter-commissaris heeft vrijdag de man die wordt verdacht van de overval op een Goudwisselkantoor in Beverwijk voor twee weken in bewaring gesteld. 'Bij de overval – woensdag 22 april – werd een medewerker van het Goudwisselkantoor doodgestoken', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Doodslag

De 19-jarige man uit Beverwijk werd snel na de overval aangehouden. Hij wordt verdacht van gekwalificeerde doodslag. Dat wil zeggen doodslag met als doel zich te verzekeren van de buit en van zijn vlucht.

Familieagent

De politie heeft een familieagent ingezet voor de begeleiding van de naasten van het dodelijke slachtoffer. Dat is gebruikelijk bij fatale incidenten of ernstige gewelds- en zedenzaken.