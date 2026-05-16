Verkoop exclusieve horloges afgeblazen

De verkoop van exclusieve Swatch horloges heeft in Amsterdam en in Leidschendam er voor gezorgd dat de verkoop hiervan gestaakt is. Dit omdat de veiligheid van de mensen die het horloge wilde kopen en het personeel van de winkel niet gegarandeerd kon worden, is men tot dit besluit gekomen.

Amsterdam

Tientallen mensen hadden zich vrijdag al vroeg verzameld in een rij voor de winkel aan de P.C. Hoofdstraat. Zij wilde de verkoop van de horloges niet missen en waren bereid om barre weersomstandigheden te trotseren voor het uurwerk. De politie heeft de wachtende mensen gesommeerd om te vertrekken om te voorkomen dat de situatie volledig uit de hand zou lopen. De eigenaar van de winkel besloot vandaag niet open te gaan.

Leidschendam

Ook in Leidschendam heeft de politie moeten ingrijpen. De sfeer in de winkel werd grimmig en ook hier kon de veiligheid van de aanwezigen niet meer worden gegarandeerd. Hierop werd besloten de winkel te ontruimen en te sluiten.