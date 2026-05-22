Minder luchtvaartpassagiers eerste kwartaal door winters weer en oorlog Midden-Oosten

In het eerste kwartaal van 2026 reisden 16,2 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is ruim 2 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2025. Er waren 115 duizend vluchten in het handelsverkeer, een jaar eerder waren dit er 121,5 duizend. De hoeveelheid vervoerde vracht nam in diezelfde periode met 6 procent toe tot ruim 373 duizend ton. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Eerste daling sinds corona

De afname van het aantal vluchten en vervoerde passagiers in het eerste kwartaal van 2026 is de eerste jaar-op-jaar daling van het kwartaalcijfer sinds de coronapandemie. In elk van de drie maanden waren er minder vluchten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Januari en februari telden ook minder passagiers dan een jaar eerder, maar in maart was dit 1,6 procent hoger dan in 2025.

Het meeste luchtvaartverkeer in Nederland gaat van en naar Amsterdam Airport Schiphol: 89 procent van alle vluchten en 88 procent van alle passagiers. In de eerste drie maanden van 2026 waren er 102 duizend vluchten op Schiphol, 6,4 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal passagiers nam af met 3,1 procent tot 14,4 miljoen. Dit komt vooral door het annuleren van vele vluchten begin januari als gevolg van hevige sneeuwval.

Minder luchtvaartverkeer op Schiphol door winterse omstandigheden

Door sneeuwval op de start- en landingsbanen werden in de eerste tien dagen van januari honderden vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Op woensdag 7 januari, in week 2 van 2026, waren er 382 vluchten van en naar Nederlands grootste luchthaven. Dat is bijna 67 procent minder dan op diezelfde woensdag een jaar eerder (woensdag 8 januari 2025).