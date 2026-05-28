Nederlandse Patriot-luchtverdediging blijft langer in Polen

Defensie blijft langer betrokken bij de beveiliging van het logistiek knooppunt voor militaire steun aan Oekraïne. 'De Nederlandse luchtverdediging van het in Polen gevestigde centrum zou begin juni eindigen, maar de Patriot-inzet wordt met maximaal 6 maanden verlengd', zo schrijft minister van Defense Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer.

NSATU

Het logistieke centrum in Polen is onderdeel van NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Vanuit deze plek gaat militair materieel van NAVO-landen naar Oekraïne. De Nederlandse Patriot-inzet stelt NSATU in staat om de logistieke activiteiten veilig uit te voeren. Daarmee vormt het een cruciale schakel in de ondersteuning van Oekraïne.

'Besluit onderstreept onze steun aan Oekraïne'

Minister van Yeşilgöz-Zegerius (Defensie): “De Patriot is een belangrijk maar ook schaars luchtafweersysteem, zeker gezien de huidige internationale veiligheidssituatie met meerdere conflicten. Met het verlengen van onze Patriot-inzet geeft Nederland gehoor aan een verzoek van de NAVO en Polen. Dit besluit onderstreept onze steun aan Oekraïne en geeft aan dat Nederland klaar staat als de NAVO en bondgenoten een beroep op ons doen.”

NASAMS (luchtraketafweersysteem) en anti-dronesystemen

Nederland levert sinds december 2025 luchtverdedigingssystemen voor de bescherming van het logistieke centrum in Polen. Naast de Patriot-inzet gaat het daarbij om NASAMS (luchtraketafweersysteem) en anti-dronesystemen. De Patriot-luchtafweer en circa 150 militairen blijven tot uiterlijk begin december in Polen. De andere systemen komen in juni terug naar Nederland.