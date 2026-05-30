Explosie brasserie in Den Haag

In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 mei heeft er een explosie plaatsgevonden bij een brasserie aan de Oude Kustlijn in Den Haag. Hierbij is niemand gewond geraakt, wel is er sprake van grote schade.

Om 04.04 uur kreeg de politie een melding van een harde knal aan de Oude Kustlijn. Ter plaatse bleek er sprake van een explosie met een brand tot gevolg. De brand is geblust door de brandweer. De recherche is direct een onderzoek gestart en is nog op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over (de toedracht van) dit incident.