Jong Utrecht aan Zet: jongerenplatform officieel van start

Het jongerenplatform Jong Utrecht aan Zet is officieel van start. Na de voorbereidingsfase hebben twaalf jongeren hun taak als onafhankelijk adviesorgaan voor de provincie Utrecht opgepakt. Ze gaan aan de slag met meer betrokkenheid én invloed van jongeren op provinciaal beleid: Jong Utrecht is aan Zet!

De pilot Jong Utrecht aan Zet geeft jongeren tussen de 16 en 27 jaar een plek in de provinciale besluitvorming. Als onafhankelijk adviesorgaan adviseert het platform Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zowel gevraagd als ongevraagd over onderwerpen die Utrechtse jongeren raken.

Voorbereiding afgerond

De twaalf deelnemers hebben de afgelopen maanden samengewerkt aan de inrichting van het jongerenplatform. Louis (24 jaar, uit Driebergen): “Sinds januari komt het platform elke maand samen om te vergaderen. Bij de eerste bijeenkomsten lag de focus vooral op hoe we het platform wilden vormgeven, maar inmiddels zijn we al volop bezig met onze eerste stappen. Zo hebben we een vragenlijst uitgezet onder jongeren in de provincie om op te halen welke thema’s zij belangrijk vinden. Op basis daarvan werken we nu aan een advies dat jongeren vertegenwoordigt.”

De provincie ondersteunt het platform organisatorisch, maar laat de inhoudelijke koers volledig bij de jongeren zelf. Tobias (20 jaar, uit Amersfoort): “Wij zien onze taak als het vertalen van de leefwereld van jongeren naar adviezen die ertoe doen. Dat betekent dat wij niet alleen signaleren wat er al speelt, maar ook zorgen en ervaringen naar voren brengen die anders misschien worden gemist. Als onafhankelijk adviesorgaan willen wij een betrokken, kritische en oprechte stem zijn. Een stem die laat zien dat jongeren niet alleen willen meepraten, maar ook willen bijdragen aan de keuzes die in de provincie worden gemaakt."

Advies in voorbereiding

De deelnemers aan Jong Utrecht aan Zet zijn tijdens een officiële lancering bekendgemaakt. Zes van hen waren daarbij aanwezig. Ook verschillende Statenleden waren aanwezig, evenals de Commissaris van de Koning Hans Oosters en gedeputeerde Participatie Has Bakker. De jongeren van het platform hebben daar toegelicht wat zij voor zich zien.

Birthe (23 jaar, woont in Haarlem en studeert in Utrecht): “We hebben zelf bedacht over welke onderwerpen wij advies willen geven. Onder andere wonen, openbaar vervoer, klimaat en onze leefomgeving komen daarin terug.” Momenteel werkt het jongerenplatform het advies verder uit dat zij in juli presenteren aan Provinciale Staten.

Eerste stappen

De provincie Utrecht ziet de pilot met het jongerenplatform als een belangrijke stap in het versterken van de stem van jonge inwoners binnen het provinciaal beleid. Voor de provincie Utrecht is dit een volgende stap in het versterken van de betrokkenheid van jonge inwoners. Bovendien sluit het jongerenplatform aan bij een lange traditie van inspraak die 650 jaar geleden is vastgelegd in de Stichtse Landbriefexterne link.