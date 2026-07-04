Geweldsmakelaar voor de rechter na schieten in Alphen aan den Rijn

Op 10 oktober 2024 werd na de diefstal van een partij cocaïne met een automatisch vuurwapen geschoten op een woning in het centrum van Alphen aan den Rijn. Afgelopen vrijdag stond een verdachte terecht die de schutter regelde en aanstuurde. Maar uit zijn telefoons bleek dat hij bij nog veel meer zaken betrokken was', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Partij cocaïne van 1.400 kilo gestolen

In de zomer van 2024 werd in de haven van Antwerpen een partij cocaïne van ongeveer 1400 kilo gestolen. De geripte partij werd onder meerdere personen verdeeld en een deel ervan belandde begin oktober in een loods van een Alphense ondernemer. Opgeslagen in dozen alsof het flessen drank waren.

Keten van geweld

'Kort daarna werden de drugs daar opnieuw gestolen. Dat was de aanleiding voor een keten van geweld in de regio Alphen aan den Rijn, deels gericht tegen de Alphense ondernemer die verantwoordelijk werd gehouden. Het was zijn woning waar op 10 oktober op werd geschoten. Op camerabeelden is te zien dat het druk was op straat. Mensen moesten wegduiken en schuilen achter auto’s', aldus het OM.

Aansturen

Drie verdachten stonden eerder al voor de rechter: de schutter, de chauffeur en tevens filmer, en een tussenpersoon die de chauffeur regelde. Ze werden veroordeeld tot respectievelijk 360 dagen jeugddetentie waarvan 79 voorwaardelijk, 30 maanden gevangenisstraf waarvan 12 voorwaardelijk en 90 dagen gevangenisstraf waarvan 46 voorwaardelijk.

Wapen terugbrengen

De 21-jarige verdachte uit Almere die vandaag terecht stond, wordt ervan verdacht dat hij de schutter aanstuurde. Via Snapchat vertelde hij de schutter waar die het wapen kon vinden, op welk adres er moest worden geschoten, waar het wapen daarna moest worden teruggebracht en hoe het zat met de betaling.

Onderzoek telefoons

Na zijn aanhouding werd onderzoek gedaan in de telefoons die bij verdachte waren aangetroffen. De verdachte heeft vandaag op zitting verklaard dat hij niet de ‘alleen gebruiker’ was van die toestellen maar dat die van hand tot hand gingen. Die verklaring is wat het Openbaar Ministerie betreft volstrekt ongeloofwaardig vanwege het late moment waarop verdachte die verklaring aflegt, het feit dat hij niet verklaart wie dan die andere gebruikers zijn en vanwege de (persoonlijke) inhoud van de telefoons.

'Goudmijn'

Zijn telefoons waren een ware "goudmijn", aldus de officier van justitie, omdat die verdachte koppelen aan nog veel meer geweldszaken. Als geweldmakelaar was hij een onmisbare schakel tussen opdrachtgevers en uitvoerders van geweld.

Zo regelde hij volgens het OM veelal jonge jongens die ontploffingen veroorzaken in Rotterdam, Hoofddorp, een beschieting in Geldrop, twee pogingen tot ontvoering in Delft.

Strafeis

De officier van justitie woog mee dat verdachte misbruik maakte van kwetsbare jonge mannen: “Die moeten als uitvoerder voor een klein bedrag zwaar geweld toepassen. De uitvoerders lopen het risico. De geweldsmakelaars zitten veilig thuis achter hun telefoon.”

Voor het medeplegen van de schietpartij in Alphen aan den Rijn en alle andere feiten, eiste het OM tegen de verdachte een gevangenisstraf van 9 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.